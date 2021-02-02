Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 февраля 2021 года

Многие эксперты говорят, что мир сможет облегченно выдохнуть и снять все ограничительные меры, принятые на фоне эпидемии коронавируса, лишь после полной победы над болезнью. О том, сколько на это уйдет времени, никто не знает.
Разные специалисты называют различные цифры, вплоть до десяти лет. Впрочем, работа по вакцинации может заметно ускорить этот процесс, считают специалисты. А пока политики стараются поддержать те сферы экономики, которые попали под удар. Примером может служить подход властей Москвы, которые чутко прислушиваются к нуждам пострадавших отраслей.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 932 109
- Умерли – 13 495
- Выздоровели – 819 611
Коронавирус в России
- Заболели – 3 868 087
- Умерли – 73 623
- Выздоровели – 3 318 173
Коронавирус в мире
- Заболели – 103 668 163
- Умерли – 2 241 175
- Выздоровели – 73 818 954
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