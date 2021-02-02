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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 февраля 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 февраля 2021 года

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием на прочность для многих стран не сколько из-за медицинской опасности болезни, сколько из-за экономических последствий ограничительных мер. В Москве стараются держать ситуацию под контролем и помогать предпринимателям.
прочитано 309 раз

Многие эксперты говорят, что мир сможет облегченно выдохнуть и снять все ограничительные меры, принятые на фоне эпидемии коронавируса, лишь после полной победы над болезнью. О том, сколько на это уйдет времени, никто не знает.

Разные специалисты называют различные цифры, вплоть до десяти лет. Впрочем, работа по вакцинации может заметно ускорить этот процесс, считают специалисты. А пока политики стараются поддержать те сферы экономики, которые попали под удар. Примером может служить подход властей Москвы, которые чутко прислушиваются к нуждам пострадавших отраслей.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 932 109
  • Умерли – 13 495
  • Выздоровели – 819 611

Коронавирус в России

  • Заболели – 3 868 087
  • Умерли – 73 623
  • Выздоровели – 3 318 173

Коронавирус в мире

  • Заболели – 103 668 163
  • Умерли – 2 241 175
  • Выздоровели – 73 818 954

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Автор: 2 февраля 2021, 01:58
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