Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 февраля 2021 года

В мире складывается весьма непростая ситуация на фоне все не прекращающейся эпидемии коронавируса. В связи с этим правительства западных стран идут на серьезные ограничения гражданских прав и свобод. Вводится комендантский час, свободное перемещение граждан ограничивается.
Тем временем в России люди могут свободно гулять на улице и даже посещать развлекательные заведения, бывать в театрах и кино. Однако важным условием является соблюдение оставшихся мер безопасности. Речь идет о ношении масок и перчаток. Эксперты отмечают, что с ходом вакцинации ситуация может стать еще лучше.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 930 072
- Умерли – 13 434
- Выздоровели – 814 728
Коронавирус в России
- Заболели – 3 850 439
- Умерли – 73 186
- Выздоровели – 3 300 004
Коронавирус в мире
- Заболели – 103 202 007
- Умерли – 2 231 239
- Выздоровели – 73 367 578
Популярные темы форума
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
Не могу похудеть
Нату в игнор
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
От вируса маски не спасают
Жена не хочет работать