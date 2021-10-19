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Коронавирус
Юрист Барщевский дал правовую оценку экспресс-тестированию столичных школьников

Юрист Барщевский дал правовую оценку экспресс-тестированию столичных школьников

Известный юрист, полномочный представитель правительства России в Конституционном и Верховном суде Михаил Барщевский с правовой точки зрения оценил экспресс-тестирование московских школьников на ковид. Утверждения о том, что процедура противоречит Конституции РФ, не имеют обоснования, уверен он.

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Приказ Департамента образования и Департамента здравоохранения Москвы о тестировании учеников и воспитанников школ и детских садов базируется на четкой правовой основе, подчеркнул Барщевский. При это он отметил, что экспресс-тестирование не является медицинской помощью или врачебной услугой, это лишь ранняя диагностика опасной для окружающих болезни.

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"Она как раз направлена на охрану и обеспечения соблюдения конституционного права каждого гражданина (педагогов, других учеников и членов их семей) на защиту их здоровья", – сказал юрист в интервью "Московскому комсомольцу".

Эксперт напомнил, что с весны 2020 года в Москве из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Соответствующий указ мэра Сергея Собянина вышел в соответствии с законом "О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", – сказал юрист.

Также он напомнил про закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", где говорится, что что приоритет профилактики обеспечивается благодаря мероприятиям по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, включая социально значимые. Кроме того, Барщевский указа на постановление правительства РФ "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих", которое относит коронавирус в социально значимым инфекциям.

"Приказ об экспресс-тестировании опирается на все эти акты. Появился же он по вполне понятным причинам. Пандемия продолжается. Власти пытаются максимально снизить риски заболевания и распространения инфекции. Так что экспресс-тестирование учащихся и воспитанников не противоречит Конституции Российской Федерации", – подчеркнул Барщевский.

Противники экспресс-тестирования в школах ссылаются на часть 2 статьи 21 Конституции РФ, которая запрещают проводить медицинские экперименты, а также на Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", где говорится, что школы не могут являться площадкой для проведения каких-либо медицинских исследований и процедур.

На этот аргумент Барщевский еще раз напомнил, что экспресс-тестирование не является медицинским исследованием или процедурой. "В том же законе сказано, что школы обязаны обеспечить безопасность учащихся во время их пребывания в образовательной организации, а также своевременное проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. В нем установлено, что организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями", – пояснил юрист.

По его словам, результат экспресс-тестирования – это лишь сигнал для дополнительной проверки здоровья ребенка. Барщевский отметил, что последнее время наблюдается всплеск заболеваемости среди детей. При этом несовершеннолетние передают вирус людям старшего поколения, у которых болезнь протекает тяжелее.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Также Барщевский напомнил, что в соответствии с законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство утверждается Минздравом России. Согласно норме, граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медпомощи. Экспресс-тесты к ней не относятся.

"Таким образом, исходя из совокупного толкования вышеизложенных норм, для проведения экспресс-тестирования не требуется информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) обучающегося", – пояснил юрист.

Недопуск ребенка до образовательного процесса из-за отказа проходить тест не нарушает право на образование, такой школьник может получать знания отдельно от здоровых детей, сказал адвокат. "Ну а выше мы уже говорили, что пребывание в школе не обследованного или больного ребенка является нарушением статьи 41 Конституции и положений закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии", – добавил он.

Нормы закона об обработке персональных данных при экспресс-тестировании в школах также соблюдаются, считает Барщевский. Исполнение приказа осуществляется в соответствии с требованиями закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Там установлено, что при угрозе распространения инфекционных заболеваний допускается предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя.

Барщевский отметил, что по закону родителя, знающего о болезни ребенка и отправившего его в образовательное учреждение, могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. Он напомнил о части 2 статьи 6.3 и статье 20.61 КоАП РФ, а также статье 236 УК.

Юрист призвал родителей не беспокоиться, ведь тестирование проводится с благой целью – забота о здоровье детей и семей. "Заболевшие дети смогут оперативно получить необходимое лечение и избежать осложнений. Ситуация сразу будет под контролем врачей", – заключил эксперт.

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Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Автор: 19 октября 2021, 11:56 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник

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