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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 января 2021 года

Фото: Stefano Carofei/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Число новых случаев заражения коронавирусом в России сегодня вновь снизилось. Вопреки прогнозам специалистов, россияне предпочли провести новогодние каникулы дома, отказавшись от участия в массовых мероприятиях. Это заметно снизило темпы распространения инфекции.
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Группа бельгийских и голландских учёных выяснила, что коронавирусная инфекция COVID-19 может перейти в хроническую форму. Специалисты установили, что у некоторых пациентов, которые перенесли болезнь в легкой форме, симптомы заболевания сохранялись в течение долгих месяцев.

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В частности, у выздоровевших от ковида людей наблюдались усталость, мышечная слабость, нарушения сна и различные боли. В связи с этим исследователи предложили считать болезнь хронической, если её признаки сохраняются более 12 недель.

Тем временем мэр Лондона Садик Хан ввёл в столице Великобритании режим чрезвычайной ситуации из-за переполненных коек в больницах города. Градоначальник выразил обеспокоенность тем, что если коронавирус продолжит распространяться такими темпами, вскоре в медучреждениях не останется свободных мест.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 848 452
  • Умерли – 11 799
  • Выздоровели – 680 759

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 355 794
    • Умерли – 60 915
    • Выздоровели – 2 731 129

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 88 638 110
    • Умерли – 1 909 710
    • Выздоровели – 62 582 824

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    Автор: 9 января 2021, 08:02

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