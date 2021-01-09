Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 января 2021 года

Группа бельгийских и голландских учёных выяснила, что коронавирусная инфекция COVID-19 может перейти в хроническую форму. Специалисты установили, что у некоторых пациентов, которые перенесли болезнь в легкой форме, симптомы заболевания сохранялись в течение долгих месяцев.
В частности, у выздоровевших от ковида людей наблюдались усталость, мышечная слабость, нарушения сна и различные боли. В связи с этим исследователи предложили считать болезнь хронической, если её признаки сохраняются более 12 недель.
Тем временем мэр Лондона Садик Хан ввёл в столице Великобритании режим чрезвычайной ситуации из-за переполненных коек в больницах города. Градоначальник выразил обеспокоенность тем, что если коронавирус продолжит распространяться такими темпами, вскоре в медучреждениях не останется свободных мест.
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