Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 января 2021 года

Сейчас прививочная кампания проводится в 70 пунктах, открытых на базе городских поликлиник. Ежедневно с 08:00 до 20:00 каждый желающий может пойти на вакцинацию от COVID-19. При обращении в прививочный пункт необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в некоторых отраслях или организациях.
КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ
- Заболели – 838 554
- Умерли – 11 652
- Выздоровели – 666 282
КОРОНАВИРУС В РОССИИ
- Заболели – 3 308 601
- Умерли – 59 951
- Выздоровели – 2 685 723
КОРОНАВИРУС В МИРЕ
- Заболели – 86 970 901
- Умерли – 1 878 916
- Выздоровели – 61 679 675
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