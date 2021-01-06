Поставка российской вакцины "Спутник V" одобрена в Сербии

Известно, что первая партия вакцины была доставлена в Сербию еще до нового года. Тогда применение вакцины было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране. С сегодняшнего дня официально началась вакцинация жителей Сербии.

прочитано 317 раз