Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 января 2021 года

С ними согласен и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В ходе беседы с журналистами глава Минздрава выразил надежду, что уже в феврале-марте 2021 года наступит переломный момент, после которого пандемия коронавируса SARS-CoV-2 начнёт отступать.
Тем не менее, риск подхватить вызываемую им инфекцию COVID-19 остаётся довольно высоким. В связи с этим Мурашко напомнил о важности неукоснительно соблюдать меры эпидемиологической безопасности и профилактики.
Политик добавил, что в России продолжается вакцинация от коронавируса. По словам Михаила Мурашко, к настоящему времени производители выпустили более четырёх миллионов доз препаратов. При должных темпах производства уже к лету удастся привить 60% взрослого населения страны.
От коронавируса привился и генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Он решил использовать препарат производства американской компании Moderna.
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