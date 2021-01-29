Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 января 2021 года

В четверг президент России Владимир Путин констатировал отступление эпидемии коронавируса. Но глава государства призвал власти и граждан не расслабляться и продолжать соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Путин напомнил россиянам о необходимости носить средства индивидуальной защиты, а чиновникам указал на важность наличия ковидных коек и запаса лекарственных препаратов.
Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова и вовсе допустила снятие масочного режима в стране уже в текущем году. По словам Поповой, иммунитет к коронавирусу в России сегодня сформировался у порядка четверти населения. Кроме того, плоды приносит и вакцинация. Однако известный биолог, член Российской академии наук (РАН) Пётр Чумаков рекомендует не спешить с отменой ограничений, поскольку резкая смена условий может повысить уровень стресса у людей и сделать их более уязвимыми к другим заболеваниям.
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