Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 января 2021 года

И пока специалисты из стран Европы и США спорят об эффективности и непройденных фазах испытаний вакцины, другие государства выстраиваются в очередь за отечественными препаратами. "Спутником V" уже привились президенты Аргентины и Гвинеи Альберто Фернандес и Альфа Конде, а также посол Италии в России Паскуале Терраччано и другие знаменитые личности.
Список стран, которые не прочь получить вакцину от коронавируса в России сегодня вновь увеличился. "Спутник" был зарегистрирован в Египте и одобрен правительством Пакистана. У зарубежных же препаратов дела идут не так хорошо: житель американской Калифорнии загадочно умер через несколько часов после прививки. Однако какую именно вакцину получил мужчина – не сообщается.
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