Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 января 2021 года

Статистика новых случаев заражения коронавирусом показывает, что болезнь стала распространяться с несколько меньшей скоростью, чем до этого. По мнению некоторых экспертов, это может объяснятся применением вакцины. Всеобъемлющее применение препарата позволит и вовсе оставить COVID-19.
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