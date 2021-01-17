Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 января 2021 года

На сегодня у человечества есть рецепт победы над коронавирусом, однако для его воплощения требуются немалые ресурсы. Речь идет о массовой всеобъемлющей вакцинации во всех странах.

Последние новости о коронавирусе, которые вызывают массовый интерес аудитории, связаны даже не со статистикой новых случаев заболевания ковидом, а с увеличивающимися темпами вакцинации. Россия в числе стран-лидеров по прививкам от этой болезни. Эксперты уверены, что уже совсем скоро такой ответственный подход позволит значительно снизить угрозу от эпидемии, а затем и вовсе объявить о победе над ней.

Коронавирус в Москве

Заболели – 887 636

Умерли – 12 401



Выздоровели – 734 728

Коронавирус в России

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Коронавирус в мире