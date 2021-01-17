Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 января 2021 года

Последние новости о коронавирусе, которые вызывают массовый интерес аудитории, связаны даже не со статистикой новых случаев заболевания ковидом, а с увеличивающимися темпами вакцинации. Россия в числе стран-лидеров по прививкам от этой болезни. Эксперты уверены, что уже совсем скоро такой ответственный подход позволит значительно снизить угрозу от эпидемии, а затем и вовсе объявить о победе над ней.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 887 636
- Умерли –
12 401
- Выздоровели – 734 728
Коронавирус в России
- Заболели – 3 544 623
- Умерли –
65 089
- Выздоровели – 2 936 991
Коронавирус в мире
- Заболели – 94 409 982
- Умерли –
2 020 329
- Выздоровели – 66 124 409
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Душ
Бабы в носках
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Почему показывают по телевидению Бари Алибасова и его женщин?
мужчины красят ногти