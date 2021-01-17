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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 января 2021 года

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
На сегодня у человечества есть рецепт победы над коронавирусом, однако для его воплощения требуются немалые ресурсы. Речь идет о массовой всеобъемлющей вакцинации во всех странах.
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Последние новости о коронавирусе, которые вызывают массовый интерес аудитории, связаны даже не со статистикой новых случаев заболевания ковидом, а с увеличивающимися темпами вакцинации. Россия в числе стран-лидеров по прививкам от этой болезни. Эксперты уверены, что уже совсем скоро такой ответственный подход позволит значительно снизить угрозу от эпидемии, а затем и вовсе объявить о победе над ней.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 887 636
  • Умерли – 12 401
  • Выздоровели – 734 728

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 544 623
    • Умерли – 65 089
    • Выздоровели – 2 936 991

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 94 409 982
    • Умерли – 2 020 329
    • Выздоровели – 66 124 409

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    Автор: 17 января 2021, 01:57
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