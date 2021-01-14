Володин призвал создать открытый мировой рынок вакцин от COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил поведение Соединенных Штатов, которые навязывают Европе свою вакцину от коронавируса. Тем самым США пытаются удержать монополию и заработать на своем продукте, сказал председатель ГД в интервью на телеканале "Россия 24".



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