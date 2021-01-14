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Коронавирус
Володин призвал создать открытый мировой рынок вакцин от COVID-19

Володин призвал создать открытый мировой рынок вакцин от COVID-19

Фото: Passaro/Fotogramma/www.globallookpress.com
Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил поведение Соединенных Штатов, которые навязывают Европе свою вакцину от коронавируса. Тем самым США пытаются удержать монополию и заработать на своем продукте, сказал председатель ГД в интервью на телеканале "Россия 24".
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Необходим открытый рынок вакцин, чтобы любая страна, создавшая такой препарат, имела возможность поставить его другим государствам, считает Володин. "И здесь не нужно делать преград", – убежден спикер.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он отметил, что если кто-то в Европе хочет купить вакцину у России и Китая, то моментально следует решение со стороны общеевропейских международных структур, которые запрещать спасать жизни людей.

"Когда они получат вакцину от Соединенных Штатов Америки? Когда-то получат, но за это надо будет заплатить", – подчеркнул председатель ГД.

По его словам, гражданам России повезло, что они могут выбрать вакцину от коронавируса, ведь во многих странах нет такой возможности. Он напомнил, что, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), жители многих государств увидят у себя вакцину не раньше 2022 года.

Отечественные ученые и врачи сделали все, чтобы появилась вакцина от коронавируса и россияне могли сделать прививку, добавил Володин.

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Автор: 14 января 2021, 21:34

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