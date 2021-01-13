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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 января 2021 года

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Все новые и новые лекарства от коронавируса появляются на прилавках магазинов и аптек по всему миру. Впрочем, специалисты настоятельно просят не увлекаться самолечением, а более внимательно слушать советы врачей.
прочитано 466 раз

Последние новости о коронавирусе все так же показывают пугающие темпы новых случаев заражения. Однако вместе с этим растет и число людей, которые привились вакциной от ковида. Они, а также те, кто получил иммунитет после болезни, помогут нанести болезни весьма ощутимый удар.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 867 215
  • Умерли – 12 097
  • Выздоровели – 708 568

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 448 203
    • Умерли – 62 808
    • Выздоровели – 2 825 430

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    • Заболели – 91 601 681
    • Умерли – 1 960 862
    • Выздоровели – 64 291 693

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    Автор: 13 января 2021, 07:57
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