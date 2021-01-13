Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 января 2021 года

Последние новости о коронавирусе все так же показывают пугающие темпы новых случаев заражения. Однако вместе с этим растет и число людей, которые привились вакциной от ковида. Они, а также те, кто получил иммунитет после болезни, помогут нанести болезни весьма ощутимый удар.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 867 215
- Умерли – 12 097
- Выздоровели – 708 568
Коронавирус в России
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- Умерли – 62 808
- Выздоровели – 2 825 430
Коронавирус в мире
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