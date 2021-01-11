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Алжир первым в Африке зарегистрировал вакцину от коронавируса

Алжир первым в Африке зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник V"

Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Коронавирус в мире заставил политиков, ученых и медиков разных стран работать плечом к плечу, ища новые пути для борьбы с опасной инфекцией. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным агентством фармацевтической продукции Алжирской Народной Демократической Республики.
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Алжир стал первым государством африканского континента, официально одобрившим применение вакцины. Процедура состоялась в ускоренном режиме. Аналогично вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии.

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Поставки вакцины в Алжир будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Вакцина "Спутник V" имеет объективные преимущества перед другими препаратами.

Так, эффективность российской вакцины от коронавируса выше 90%, она обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания. Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду, и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий.

Кроме того, в вакцине "Спутник V" используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с препаратами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов. Среди ее преимуществ безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий, что доказано в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий.

На данный момент более 1,5 миллиона человек человек уже вакцинированы препаратом "Спутник V" от коронавируса в мире. Разработчики вакцины "Спутник V" сотрудничают с компанией AstraZeneca для совместных клинических исследований с целью повышения эффективности вакцины AstraZeneca. Вакцина "Спутник V" одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.

Доказано, что "Спутник V" не вызывает сильной аллергии. А температура хранения препарата на уровне 2+8 градусов Цельсия позволяет хранить ее в обычном холодильнике без необходимости инвестиций в дополнительную инфраструктуру холодовой цепи. Цена "Спутник V" составляет менее десяти долларов за инъекцию, что делает ее доступной для всего мира.

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Автор: 11 января 2021, 08:38 Источник: Российский фонд прямых инвестиций ✓ Надежный источник
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