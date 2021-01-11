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Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 января 2021 года

Суточный прирост новых заражений коронавирусом в России сегодня уменьшается быстрыми темпами. А западные эксперты, которые прежде с недоверием относились к отечественной вакцине, признали её высокую эффективность.
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Специалист по фармацевтике Bloomberg Сэм Фазели в интервью западным СМИ заявил, что российский препарат "Спутник V", который стал первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19, ничем не уступает зарубежным аналогам, а некоторые из них даже превосходит по эффективности. Несмотря на то, что третья фаза испытаний была проведена уже после регистрации, она показала, что среди порядка 23 тысяч привитых человек лишь 150 заразились ковидом повторно, при этом ни у одного из них болезнь не протекала в тяжелой форме. Серьёзных побочных эффектов также не наблюдалось.

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В воскресенье некоторые СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин также сделал прививку от коронавируса, однако какой именно препарат был применён для защиты главы государства – не уточнялось. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг эту информацию, добавив, что Путин самостоятельно сообщит о вакцинации, как только пройдёт её.

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    Автор: 11 января 2021, 06:00

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