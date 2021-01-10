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Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 января 2021 года

Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Суточный прирост новых заражённых в России продолжает снижаться. Не последнюю роль в этом сыграли новогодние каникулы, которые россияне предпочли провести дома, отказавшись от посещения мест массового скопления людей.
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В Европе ситуация с коронавирусом гораздо более напряжённая. На днях мэр Лондона Садик Хан объявил в городе чрезвычайную ситуацию из-за почти переполненного коечного фонда в больницах и медучреждениях. По словам градоначальника, если инфекция будет распространяться прежними темпами, вскоре мест для пациентов не останется, что может привести к началу массовой гибели людей.

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев подготовиться к наиболее тяжёлой фазе пандемии коронавируса в мире сегодня. По словам политика, она продлится несколько недель, при этом уже сейчас медицинский персонал в больницах и клиниках работает практически на пределе возможностей. Первоочередной задачей властей Меркель назвала снижения прироста заболеваемости до уровня лета-осени минувшего года. При этом большие надежды канцлер возлагает на вакцинацию, однако их омрачает появившийся в Европе новый штамм SARS-CoV-2.

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    Автор: 10 января 2021, 08:01

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