Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 января 2021 года

В Европе ситуация с коронавирусом гораздо более напряжённая. На днях мэр Лондона Садик Хан объявил в городе чрезвычайную ситуацию из-за почти переполненного коечного фонда в больницах и медучреждениях. По словам градоначальника, если инфекция будет распространяться прежними темпами, вскоре мест для пациентов не останется, что может привести к началу массовой гибели людей.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев подготовиться к наиболее тяжёлой фазе пандемии коронавируса в мире сегодня. По словам политика, она продлится несколько недель, при этом уже сейчас медицинский персонал в больницах и клиниках работает практически на пределе возможностей. Первоочередной задачей властей Меркель назвала снижения прироста заболеваемости до уровня лета-осени минувшего года. При этом большие надежды канцлер возлагает на вакцинацию, однако их омрачает появившийся в Европе новый штамм SARS-CoV-2.
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