Московские школьники уйдут на каникулы из-за коронавируса – подробности

Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Каникулы в учебных заведениях продлятся с 5 по 18 октября. Такое решение было принято правительством Москвы для защиты детей от коронавируса нового типа.

Также будет приостановлена работа детских досуговых организаций и учреждений дополнительного образования. Отмечается, что дистанционных занятий во время двухнедельных каникул не будет.

Накануне в столице инфекцию выявили у 2 217 человек. Выздоровели и выписались из больниц 942 москвича. Жертвами болезни стали 16 пациентов, рассказали в оперативном штабе по мониторингу эпидемиологической обстановки.

С 28 сентября в Москве ввели ограничения для пожилых граждан и беременных женщин. Власти просят эти группы не покидать дом без крайней необходимости. Если же выхода на улицу не избежать, то нужно носить средства защиты.

Также на этой неделе в столице официально начался отопительный сезон. Тепло поступило в жилые дома раньше срока – эта мера позволит уберечь людей от респираторных заболеваний.

В магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо носить маски. Контроль за режимом усилили с понедельника. Всех нарушителей обяжут заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.