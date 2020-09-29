Россияне получат выплаты из-за коронавируса

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Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Из-за коронавируса в России некоторым гражданам положены прибавки, дополнительные льготы и компенсации. Выяснилось, какую именно помощь сейчас можно получить от государства.
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С 28 сентября в Москве ввели новые ограничения, чтобы остановить распространение инфекции. При этом возобновились и некоторые меры соцподдержки.

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Оставаться дома необходимо работающим людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным и женщинам в послеродовом периоде, а также пенсионерам старше 65 лет. Они имеют право получать на дом продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости.

Юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская сообщила, что люди из группы риска имеют право на оплачиваемый больничный. На его основании они могут соблюдать домашний режим и не ходить на работу.

При этом работодатель не имеет права лишить их положенных денег. Людям старше 65 лет листок нетрудоспособности оформят автоматически. Остальным потребуется сначала позвонить на горячую линию, передает Life.ru.

Кроме того, с 12 сентября вступило в силу постановление правительства, где определяется круг лиц, которым в этом году положены прибавки. Так, надбавки предусмотрены для медиков, военнослужащих-контрактников, сотрудников организаций, которые находятся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, а также для работников МГУ имени М.В. Ломоносова.

Сумма выплат будет составлять от 20 до 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе. Величина надбавки будет зависеть от занимаемой должности. Также в условиях коронавируса в России продолжают действовать многие меры поддержки для бизнеса, К тому же есть гранты для арендодателей и собственников помещений и гостиниц.

Автор: 29 сентября 2020, 09:22 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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