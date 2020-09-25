Ученые заявили о мутации коронавируса: Стал заразнее

Группа специалистов внимательно изучила пять тысяч генетических образцов вируса. Ученые выяснили, что сегодня болезнь распространяется быстрее, чем в начале эпидемии. Это связано с тем, что COVID-19 мутировал и стал статистически лучше преодолевать барьеры, в частности – социальную дистанцию.
Вирусолог Дэвид Моренс отметил, что вирус не стал более опасным из-за изменения генома. Симптомы болезни также остались прежними. Американский эксперт допустил, что теперь вакцины от COVID-19 будут постоянно дорабатываться, как это происходит с препаратами от гриппа.
По последним данным, коронавирусом в мире заразились более 32 миллионов человек. О начале второй волны официально объявили уже десять стран Европы – Бельгия, Босния и Герцеговина, Греция, Нидерланды, Сербия, Словакия, Словения, Чехия, Хорватия, Испания.
На этой неделе в России был зафиксирован резкий рост числа инфицированных. За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 7 тысяч жителей страны. Однако говорить о второй волне пока рано. Специалисты Роспотребнадзора уточнили, что это продолжается первая волна.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении ограничений со следующего понедельника. Москвичам старше 65 лет рекомендуют не выходить без острой необходимости из дома. Также руководителей крупных компаний просят перевести часть сотрудников в дистанционный режим.
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