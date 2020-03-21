Скабеева сделала заявление о расставании с мужем

COVID-19 стал причиной того, что теледива и ее муж больше не видятся. Об этом Ольга Скабеева рассказала поклонникам в своем инстаграм-аккаунте. Пандемия коронавируса разлучила ведущих программы "60 минут".
Супруги решили передачу отдельно из-за угрозы распространения опасной инфекции. По словам знаменитости, они решили перестраховаться. Ольга Скабеева и Евгений Попов разделили передачу на женскую и мужскую.
Также телеведущая сообщила, что они с мужем не будут видеться и после работы. При этом она добавила, что они будут скучать друг по другу.
Напомним, коронавирус в Москву пришел из Китая. Именно там в декабре прошлого года появился первый заболевший. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Как писали "Дни.ру", в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. Одна из пациенток с этим заболеванием умерла из-за оторвавшегося тромба.
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