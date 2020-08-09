Коронавирусом в России заразились более 887 тысяч человек

Ежесуточный прирост числа зараженных продолжает держаться на уровне около пяти тысяч. За последние 24 часа зафиксировано 5 189 новых случаев. Не имели клинических проявлений 26,6% инфицированных. За то же время полностью вылечились 3 215 пациентов.
В Москве коронавирус за последние сутки обнаружен у 689 человек. В области выявлено 149 зараженных. А в Санкт-Петербурге – 160.
Всего с начала эпидемии коронавирус в России выявлен у 887 536 человек, вылечились 693 422 пациента. Зафиксирован 14 931 летальный исход.
В Большом и Мариинском театрах обнаружен коронавирус, труппу отправили на карантин. Отменено большинство занятий, а также все сольные репетиции. Артистов, которые не заняты в постановках, просят остаться дома и не приходить в театры. Те, кто контактировал с зараженными, отправлены на карантин.
За время эпидемии коронавируса в России принудительно изолированы и госпитализированы более 500 граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из Из них 200 человек отправлены на принудительную изоляцию, а 300 – госпитализированы, сообщили в Генеральной прокуратуре России.
Коронавирус в мире выявили у более 19 миллионов человеК, сообщает Университет Джона Хопкинса. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Соединенных Штатах – более пяти миллионов. Также непростая ситуация складывается в Бразилии, Индии и Перу.
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ПТУ
Гордон бросил молодуху
В каких городах трудно выживать???
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Меня используют все куда я не приду
Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.
Серебряные лисы
Лука Сафронов