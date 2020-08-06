Коронавирус в России: за сутки выявлено более 5,2 тысячи зараженных

В телеграм-канале "Оперштаб Москвы" опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в России на 6 августа 2020 года. С начала эпидемии выявлено более 871 тысячи случаев.

За последние сутки коронавирус обнаружен у 5 267 россиян, более чем у 26% инфицированных не было клинических проявлений. За то же время вылечился 7 331 пациент, 116 умерли.

В Москве зарегистрировано 684 новых случая, в области – 159. В Санкт-Петербурге также выявлено 159 инфицированных.

С начала эпидемии коронавирус в России обнаружен у 871 894 человек. Из них 676 357 вылечились. Зафиксировано 14 606 летальных исходов.

Коронавирусом заразился глава Калмыкии Бату Хасиков. Об этом политик сообщил в видеообращении. Хасиков чувствует себя нормально, он продолжит работать дистанционно.

Премьер-министр России Михаил Мишустин снял ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом. Теперь поездом туда могут добраться все жители страны. Ранее железнодорожное сообщение было доступно только для тех, у кого есть прописка в Калининградской области.

В Благовещенске суд вынес приговор 39-летнему жителю города Шимановска. Мужчина дважды самовольно пытался покинуть больницу после подтвержденного диагноза "COVID-19".

В мире коронавирусом заразились более 18,75 миллиона человек. В Соединенных Штатах за время эпидемии выявлено 4,82 миллиона инфицированных. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ситуация в США стабилизируется.