Заразившуюся коронавирусом Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

На днях стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. COVID-19 был также обнаружен у ее дочери и зятя, однако они переносят болезнь в легкой форме. При каких обстоятельствах политик подхватила инфекцию, неизвестно.
Согласно данным "РБК-Украина", Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. Последние несколько дней у нее держится температура 39.
Ранее Юлия Владимировна критиковала власти Украины за меры, которые применяются в борьбе с коронавирусом. По ее мнению, правительство делало недостаточно, чтобы защитить граждан страны от инфекции. Также она считала официальную статистику по зараженным недостоверной.
Напомним, по состоянию на 25 августа, на Украине за полгода коронавирусом заразились более 108 тысяч человек (восьмое место среди всех стран). Скончались от COVID-19 свыше двух тысяч человек, выздоровели – 54,5 тысячи. Каждый день фиксируется в среднем 1,7 тысячи случаев заражения.
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