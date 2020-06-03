В Кремле отреагировали на заявление ВОЗ о разрушительной второй волне коронавируса

Ученые и врачи предполагают, что вторая волна эпидемии коронавируса в России может произойти осенью. Она угрожает стать не менее сильной, чем первая, поскольку совпадет по времени со вспышками сезонных вирусных инфекций – простуды и гриппа.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также считают, что вторая волна коронавируса COVID-19 может стать разрушительной. В своем заявлении директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге обратил внимание, что в мире до сих пор не разработали вакцины и эффективной терапии от инфекции.

Клюге отметил, что повторения пандемии в ее прежних масштабах может не произойти. Однако многие страны уже приступили к снятию карантинных мер, в то время как угроза новых вспышек заболевания еще не миновала. Эксперт считает, что если эти вспышки не удастся подавить, то риск второй волны коронавируса повысится.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские специалисты также рассматривают возможность возникновения второй волны коронавируса. Он подчеркнул, что отечественная система здравоохранения готова к таким вызовам. По словам представителя Кремля, эффективность созданной для борьбы с COVID-19 инфраструктуры была неоднократно подтверждена.

По последним данным, коронавирусом в России заболели 432 227 человек. 195 957 пациентов справились с инфекцией, еще 5215 человек скончались. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 8536 новых случаев заражения, при этом число выздоровевших оказалось больше – 8972 человека.



