Представитель Влада Лисовца отреагировала на слухи о его заражении коронавирусом

Представитель стилиста Влада Лисовца опровергла сообщения о его заражении коронавирусом. "Мы переписывались с ним, все прекрасно. Не стоит переживать", – заявила Анастасия.
Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что у Влада Лисовца выявили двустороннюю пневмонию и COVID-19. Стилист якобы сам обратился к врачам одной из московских клиник.
Популярные темы форума
Третий зуб
Ищу третьего мужа
Темы
Где пропала невест а покойника?
Отличницы знают толк в жизни
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Мужик из интернета
Ностальгия по 80 м
Хочу жениться на феминистке