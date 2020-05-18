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Коронавирус
Меньше 9 тысяч: пик коронавируса в России остался позади

Меньше 9 тысяч: пик коронавируса в России остался позади

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Стали известны последние новости об увеличении данных официальной статистики распространения коронавируса в России. По состоянию на 18 мая 2020 года можно констатировать прохождение пика эпидемии.

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К 18 мая 2020 года коронавирус в России успел затронуть 290678 человек. За последние сутки это количество увеличилось на 8926 пациентов. За это же время выздороветь смогли 2836 человек и был зафиксирован 91 летальный исход.

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Подобные данные статистики могут указывать на прохождение нашей страной пика эпидемии. Ранее практически каждый день специалисты регистрировали рекорды скорости распространения коронавируса в России. Сейчас речь идет о постепенном снижении этого показателя.

Коронавирус в Москве за сутки был обнаружен у 3238 человек. Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом в столице достигло 146 062.

Последние новости о коронавирусе в России и мире показывают, что скорость распространения эпидемии начинает постепенно замедляться. Однако говорить о победе над болезнью пока рано.

Эксперты сходятся во мнении, что переломным моментом станет создание вакцины от коронавируса. До этих пор болезнь будет оставаться ощутимой угрозой и продолжит сказываться на повседневной жизни людей во всем мире.

Вакцина от коронавируса уже проходит стадию клинических испытаний в России. Ожидается, что к сентябрю наступит время регистрации препарата, после чего его могут начать применять повсеместно. Это станет поворотной точкой в борьбе с эпидемией.

Автор: 18 мая 2020, 10:57 Источник: Сайт официальной информации о коронавирусе в России ✓ Надежный источник
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