Россиян предупредили о новой вспышке коронавируса

Возвращение коронавируса возможно осенью с началом сезона простудных и респираторно-вирусных заболеваний. Об этом говорится в бюллетене Центробанка "О чем говорят тренды".
Новой вспышке заболеваемости коронавирусом будет способствовать в том числе "истощенность" экономики расходами на борьбу с первой волной и ее последствиями. Тем не менее, аналитики подчеркивают, что в кризисный период Россия вошла с большим запасом экономической прочности, приводит мнение экспертов Центробанка ТАСС.
По их мнению, острая фаза мирового кризиса из-за коронавируса не продлится дольше двух кварталов. Вывод аналитиков основывается на особенностях распространения пандемии и совершенствовании методов лечения.
Благодаря мерам, которые принимают центробанки многих стран для борьбы с COVID-19, экономики смогут довольно быстро восстановиться, прогнозируют эксперты. Произошедшее после падения цен на нефть и курса рубля ускорение инфляции также не будет долгосрочным, полагают в ЦБ.
Напомним, число зараженных коронавирусом в России 8 апреля достигло 8672. За сутки было зафиксировано 1175 новых заболевших. Выздороветь удалось почти 600 пациентам, 63 умерли.
Президент Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступил с очередным обращением в начале совещания с губернаторами. Он объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса. В частности, глава государства установил надбавки для врачей, борющихся с коронавирусом.
Президент призвал глав регионов действовать адекватно и не ухудшать ситуацию в экономике запретами и ограничениями на фоне борьбе с COVID-19. "Мы должны понимать, к каким разрушительным последствиям это может привести, – сказал Путин.
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