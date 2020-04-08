"Муторно и тошно": Путин предупредил россиян из-за коронавируса

Как показало общение Владимира Путина с профильными специалистами по поводу угрозы распространения коронавируса в России, наиболее опасный и трудный эпизод эпидемии – первые четыре – пять недель с начала распространения болезни. Об этом говорит опыт тех стран которым пришлось столкнуться с этой угрозой раньше.
"Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе", – подчеркнул президент России.
Владимир Путин отметил, что без определенных потерь пережить эпидемию коронавируса в России не получится. "Но мы в состоянии свести к минимуму эти потери", – заметил он. И многое зависит тут от простых россиян.
"Понимаю, что уже накопились и усталость, и серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах – что называется муторно и тошно", – обратился Владимир Путин ко всем гражданам.
Но, предупредил российский лидер людей, другого выбора сейчас нет. "От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь", – заключил президент России.
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