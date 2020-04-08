В Кремле заявили о пересмотре количества выходных дней из-за коронавируса

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Коронавирус в России. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сроки пересмотра режима самоизоляции. По его словам, картина прояснится во второй половине следующей недели.  
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Накануне Владимир Путин провел совещание с ведущими вирусологами о распространении коронавируса. Доминировала точка зрения о необходимости дальнейшего соблюдения режима самоизоляции, рассказал представитель главы государства.   

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Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Решение об отмене чрезвычайных мер будет принято в зависимости от ситуации с коронавирусом в России, отметил Песков. "Во второй половине следующей недели будет понятно, какой эффект от режима, в котором мы пребываем сейчас", – сказал он журналистам, добавив, что наша страна исходит из опыта других государств.   

Тем не менее, говорить о снятии ограничений в конце следующей недели преждевременно, считает Песков. Пока у властей нет четкого понимания эффективности уже принятых мер, пояснил пресс-секретарь главы государства.   

На вопрос, значит ли это, что будет принято в конце следующей недели решение по режиму нерабочих дней, пресс-секретарь главы государства ответил: "Было бы преждевременно и опрометчиво так говорить. Пока не прошло достаточное время, чтобы в ретроспективе понять динамику развития после того, как были ограничены социальные контакты".  

Несмотря на серьезный прирост числа заболевших, ситуация с коронавирусом в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев, уверена глава медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Резкого роста заболеваемости удалось избежать, подчеркнула она.   

Скворцова считает, что число зараженных будет расти 10-14 дней, а в конце месяца статистика начнет улучшаться. Окончательный спад эпидемии коронавируса в России специалист прогнозирует к середине июня.   

Число заболевших COVID-19 в нашей стране увеличилось за сутки на 1175 и достигло 8672 человек. Почти 600 пациентов выздоровели, 63 не совладали с инфекцией.

Автор: 8 апреля 2020, 14:12

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