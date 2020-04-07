"Движемся к пику": коронавирус в России продолжит заражать

Ориентируясь на статистику зараженных коронавирусом в России, врач-эпидемиолог Тимур Пестерев спрогнозировал продолжение роста числа зафиксированных случаев. Своего пика эпидемия пока не достигла, подчеркнул он.

Сценарий развития пандемии в России принципиально ничем не отличается от того, что можно увидеть в других странах. Однако своевременными карантинными мерами российским властям удалось снизить потенциальные пиковые значения заразившихся и предотвратить взрывной рост.

Тем не менее, утверждать, что эпидемия пошла на спад, рано. "Мы, как и запланировано, движемся к пику заболеваемости", – цитирует URA.Ru Тимура Пестерева. По его оценкам, тенденция сохранится в течение не только этой, но и следующей недели. И только после того, как пик заболеваемости будет пройден, число заражений коронавирусом в России начнет снижаться.

Напомним, согласно последним данным, по состоянию на 16:00 7 апреля 2020 года коронавирус в России затронул 7501 человека. Сообщается о 61 погибшем и о 502 пациентах, которым выздороветь удалось.

При этом наибольший удар со стороны эпидемии приняла на себя столица. Коронавирус в Москве оказался логичным итогом расположения города на пересечении крупных транспортных и пассажирских маршрутов. Сейчас 5181 случай заражения. Болезнь убила 31 человека, выздоровели 222.

Коронавирус в России, как показывает статистика, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны специалистов. Эпидемию удалось затормозить благодаря введению карантина и других санитарных норм, что позволило направить дополнительные ресурсы на спасение заразившихся пациентов.