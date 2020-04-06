"Работают на износ": вылечившиеся от коронавируса рассказали о панике врачей

Потребовалось всего три месяца, чтобы коронавирусом заразились более одного миллиона человек. При этом в России пандемия COVID-19 набирает обороты. К началу апреля из шести тысяч заболевших вылечиться смогли порядка 400. Выздоровевшие решили рассказать о борьбе с коронавирусом в Коммунарке.

Первый случай заражения коронавирусом в России был выявлен в начале марта. COVID-19 из Италии привез Давид Беров. Молодой человек по приезде не ушел на карантин, а встретился с друзьями и отправился на семейное торжество. Давид является и первым выздоровевшим россиянином.

В документальном фильме "Без паники", который вышел на ютуб-канале "Такие дела", Беров рассказал, что у него не было симптомов коронавируса. Парень чувствовал легкую слабость, но не придал ей значения. В больнице Давид пробыл недолго.

Признаков COVID-19 не ощутила и Екатерина Самошина, которая во время эпидемии была проездом в Испании. Лишь на четвертые сутки у девушки начался сильный кашель, который можно принять за проявление ОРВИ. Екатерину госпитализировали, поставив неутешительный диагноз.

Благодаря лечению организм россиянки справился. Во время пребывания в больнице она заметила, что среди врачей чувствуется паника, которую они стараются скрыть.

"Они работают на передовой, на износ", – отметила Самошина.

Из палаты записала обращение Мария Мухина, которая восьмой день лечится от коронавируса. В Коммунарку она поступила с температурой 38,5 и сильным кашлем. Сейчас девушка чувствует себя намного лучше, старается много спать, у нее появился аппетит.

Напомним, что во время пандемии коронавируса в зоне риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, а также пожилые граждане и имеющие заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.