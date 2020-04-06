Пока коронавирус не разлучит: пожилые супруги скончались из-за COVID-19 с разницей в шесть минут

51 год назад Стюарт и Эдриан дали клятву умереть в один день. В конце марта 2020 года супруги невольно сдержали слово. Они скончались от пневмонии, вызванной коронавирусом, с разницей в шесть минут.
Бадди Бейкер простился с родителями, оповестив об этом читателей своего твиттер-аккаунта. Он отметил, что люди должны перестать думать, что их это не коснется, и задуматься о серьезности происходящего.
В беседе с ABC News Бейкер рассказал, что отец оказался в больнице 19 марта с подозрением на коронавирус. У Стюарта ранее диагностировали астму, поэтому госпитализация была необходима. Пенсионер прошел тест на COVID-19, и он оказался положительным. Позже мужчину перевели в реанимацию из-за воспаления легких.
Его супругу с симптомами коронавируса оставили дома – медики посоветовали заняться самолечением. Через некоторое время состояние Эдриан ухудшилось, и она оказалась на больничной койке с пневмонией.
Врачи предупредили Бадди, что его родителям осталась недолго – организм не справится с осложнениями. Бейкер попросил положить отца и мать в одну палату, и 29 марта они скончались, держась за руки.
Эта история растрогала пользователей Сети. Они оставили ему слова поддержки и выразили соболезнования.
Тем временем COVID-19 продолжает распространяться по планете. По состоянию на 6 апреля в мире выявлено свыше 1,276 миллиона случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 264 тысяч человек, скончались почти 70 тысяч.
Популярные темы форума
О кошках
Нужен совет
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Хочу богатого мужика
Из какого вы города?
Главный врачь комунарки заболел коронавирусом.
Карантин и соседи
Как не потолстеть на карантине?
Обращение президента
Джиган и Самойлова разводятся