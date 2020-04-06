Лучше нет: врач назвал наиболее эффективный способ победить коронавирус

Единственным эффективным способом сразить инфекцию остается вакцина. Так считает заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Своим мнением специалист поделился в эфире программы "Жить здорово!".
Горелов констатировал, что лучшего оружия против COVID-19 пока не изобрели. Ученый обратил внимание: его создание затрудняется тем, что науке не удалось найти чувствительных к коронавирусу животных для проведения опытов.
Он отметил, что свои версии вакцин представят многие государства. Однако использоваться будет только самая эффективная.
В свою очередь в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" сообщили, что вакцину уже испытали на мышах и хорьках. Теперь предстоит провести эксперименты на людях. Они могут начаться в июне.
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