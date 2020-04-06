Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 сегодня, 6 апреля Симптомы коронавируса

Топ новостей

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
Озвучены неожиданные последствия коронавируса
Стало известно об уходе Александра Домогарова
В России создали лекарство для лечения коронавируса
"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым
партнеры
Понедельник
6 апреля
Лента новостей
09:50
Пока коронавирус не разлучит: пожилые супруги скончались из-за COVID-19 с разницей в шесть минут
09:36
Российская семья назвала сына в честь коронавируса COVID-19
09:33
"Какая же она прекрасная": Навка показала Заворотнюк
09:23
Кем Алена Кравец приходится палачу и насильнику Лаврентию Берии
09:05
"Я верна твоему папе": Цымбалюк-Романовская отказала в интиме сыну Джигарханяна
09:03
"Новое имя не поможет": Соседов прошелся по дочери Валерии
08:51
Лучше нет: врач назвал наиболее эффективный способ победить коронавирус
08:43
Басков выдал неожиданные данные о состоянии больного Лещенко
08:35
Джиган снова оказался на больничной койке
06:31
Нищета шоу-бизнеса: коронавирус оставил Седокову без гроша
04:24
"С ума сойти можно": мать Валерии изолировалась от дочери
02:07
В Сеть "слили" пикантные фотографии актеров сериала "Сваты"
00:18
"Испугалась!": Куркова предстала без длинных волос
00:03
Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года
22:38
"Оказалась монстром!": известный рэпер "опустил" Гагарину
20:14
Дала заднюю: униженная Боня взяла обратно свои слова про обколотую Шишкову
18:33
В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом
17:37
Дочь Исаковой раскрыла тайну появления коронавируса
17:31
Коронавирус: приколы про COVID-19
17:30
"Сволочи, только жрете целыми днями!": Гузеева набросилась на мужа
17:24
Обходите стороной: названы места с высокой угрозой заражения коронавирусом
17:21
"Странное решение": Галкин рассекретил местопребывание Пугачевой
17:21
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
17:16
Гордон влезла в скандал Самойловой и Джигана
17:05
"Джигановирус": Гуф записал прощальное видео из наркологической клиники
16:58
"Важно одно": дочь Заворотнюк выставила напоказ живот
16:49
У Гомес диагностировали серьезные проблемы со здоровьем
16:38
"Удалила": что сделала со своим лицом Лера Кудрявцева
16:24
"Мне очень больно": брошенная с пузом коллега Киркорова прервала молчание
16:20
Актер МХАТа пожаловался на увольнение в разгар пандемии коронавируса
15:51
Повод для шуток: патриарха Кирилла разгромили за объезд Москвы с иконой
15:36
Почему карантин из-за коронавируса опасен для пенсионеров
15:13
"Человек без кожи": во МХАТе высказались об уходе Домогарова
15:09
Молодая жена Петросяна сбежала после слов о бесплодии
15:09
"Я плачу от счастья": пузатая Рапунцель из "Дома-2" раскрыла пол будущего ребенка
15:08
Неблагодарная: народ в шоке от роскошной жизни дочери Успенской в Америке
14:18
Собчак "пристрелила" решившего сбежать Богомолова
13:58
Количество заразившихся коронавирусом в России превысило пять тысяч
13:38
"Это на пользу расследованию": Еремеев провоцирует скандалы на шоу "На самом деле"
13:29
"Ужас!": Подольская раскрыла мерзкий секрет покойного отца
13:23
Заплаканная Проскурякова переполошила народ
12:47
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
12:40
У семи россиян в Таиланде обнаружили коронавирус
12:28
"Я не могу им помочь": Самойлова сообщила о травмах детей из-за Джигана
12:19
"Много расплодилось уродов": Гузеева встала грудью за оплеванную дочь
11:37
Винокур сделал заявление о состоянии заболевшего коронавирусом Лещенко
11:20
Число заболевших коронавирусом в Москве выросло на несколько сотен
11:05
Лишила всего: Лолита не упомянула в завещании единственную дочь
10:55
"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот
10:43
"Это беспредел": в Москве полицейские задержали Иисуса за нарушение режима самоизоляции
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот
В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)
"Тот еще тип": отец Фриске раскрыл правду об увольнении Шепелева с Первого канала
Исчезающие деньги и наркотики: Лолита вышвырнула домработницу
Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
Раскрыты шокирующие данные о здоровье Лещенко
Коронавирус

Лучше нет: врач назвал наиболее эффективный способ победить коронавирус

Фото: Агентство городских новостей «Москва»
С коронавирусом борются с помощью всеобщего карантина. По всему земному шару люди ограничили контакты до минимума, однако вечно жить взаперти человечество не сможет. 
прочитано 2299 раз

Единственным эффективным способом сразить инфекцию остается вакцина. Так считает заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Своим мнением специалист поделился в эфире программы "Жить здорово!". 

ПО ТЕМЕ

В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Горелов констатировал, что лучшего оружия против COVID-19 пока не изобрели. Ученый обратил внимание: его создание затрудняется тем, что науке не удалось найти чувствительных к коронавирусу животных для проведения опытов. 

Он отметил, что свои версии вакцин представят многие государства. Однако использоваться будет только самая эффективная. 

В свою очередь в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" сообщили, что вакцину уже испытали на мышах и хорьках. Теперь предстоит провести эксперименты на людях. Они могут начаться в июне. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

6 апреля 2020, 08:51

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Шоу-бизнес

"Какая же она прекрасная": Навка показала Заворотнюк
Кем Алена Кравец приходится палачу и насильнику Лаврентию Берии
"Я верна твоему папе": Цымбалюк-Романовская отказала в интиме сыну Джигарханяна
"Новое имя не поможет": Соседов прошелся по дочери Валерии

Проишествия

"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
"Это беспредел": в Москве полицейские задержали Иисуса за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Коронавирус

Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года

Пандемия бьет новые рекорды
Шоу-бизнес

"Удалила": что сделала со своим лицом Лера Кудрявцева

Телеведущая преобразилась
Шоу-бизнес

Лишила всего: Лолита не упомянула в завещании единственную дочь

Артистка оставила все родне
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна сбежала после слов о бесплодии

Татьяна Брухунова решилась на откровенность

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
Евгения Медведева сбежала из Канады
"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+