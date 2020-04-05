Повод для шуток: патриарха Кирилла разгромили за объезд Москвы с иконой

По мнению священнослужителя, в объезде патриарха Москвы в дорогом автомобиле нет подвига. "Одно дело, когда человек своими ножками обходит град размером с московский Кремль и при этом несет икону. Это некий труд", – заявил Андрей Кураев.
Он добавил, что для людей, которые относятся к случившемся всерьез, это выглядит как "пропаганда какого-то отношения к христианской вере". Для остальных же это повод для шуток над религией, отметил протодиакон в беседе с изданием "Подъем".
Напомним, 3 марта глава РПЦ Кирилл объехал город на автомобиле с иконой "Умиление" для спасения людей от коронавируса. После этого он провел праздничную службу в Елоховском соборе. В тот же день в центре столицы прошел крестный ход против распространения болезни.
Ситуация с коронавирусом в России становится с каждым днем все хуже. За прошедшие сутки в стране выявили 658 новых случаев заболевания китайской инфекцией. Большинство заболевших – 536 – в Москве. Жертвами инфекции стали 45 человек, 355 пациентов выздоровели.
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