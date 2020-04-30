Водка вместо антисептика: Собчак обомлела от ситуации с коронавирусом в провинции

Телеведущая Ксения Собчак решила посмотреть, какие меры принимают для борьбы с коронавирусом за пределами МКАД. Увиденное заставило знаменитость обомлеть.
Для работы над проектом "КоронавиРусь: как провинция убивает себя на карантине" съемочная группа Ксении Анатольевны отправилась в город Касимов, что под Рязанью. Врачи, которые решились поведать о методах борьбы с COVID-19, не поскупились на подробности.
По словам медиков, местные больницы столкнулись с распространенной проблемой – нехваткой средств индивидуальной защиты, а также аппаратов ИВЛ. Однако есть факты, способные вызвать настоящий шок.
Из-за отсутствия антисептиков люди прибегли к использованию "самопальных санитайзеров". Россияне дезинфицируются запрещенными в одно время спиртосодержащими растворами или водкой.
Плохо обстоят дела и с производством. Одна из местных предпринимателей сообщила, что ее хлебопекарный бизнес дышит на ладан: работа не встала, но терпеть убытки уже невозможно. Посмотрев фильм Ксении Собчак о коронавирусе в России, можно избавиться от иллюзий о легкой борьбе с пандемией.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
Почему снимают Петрова???
В СССР пионерский лагерь помните?
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Научите своих детей правилам поведения в гостях
Как поднять гемоглобин?
Любимая актриса. Какая?
Травля
Ждем обращение президента
Кот меня пугает