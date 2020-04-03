Ученый озвучил новый прогноз по числу зараженных коронавирусом в России

Число заболевших коронавирусом в России приближается к пяти тысячам человек. Доктор физико-математических наук Игорь Чашей на основе собственной модели рассчитал количество зараженных в нашей стране в ближайшем будущем. По его мнению, пик заболеваемости будет достигнут к Пасхе.



Чашей наблюдал за статистикой инфицированных в России и сопоставлял отношение заболевших за текущий день к тем, кто заразился днем ранее. По словам ученого, ему удалось выяснить, что прирост количества инфицированных находится примерно на одном уровне.

Однако 2 апреля произошел резкий скачок заболевших: было выявлено более 700 новых случаев заражения коронавирусом. Чашей полагает, что это был "случайный сбой".

В целом, считает он, если все пойдет как раньше, то пик заболеваемости будет достигнут к 20 апреля. "Это 15-20 тысяч заболевших", – приводит слова ученого "Царьград".

Он предсказал замедление роста числа заболевших после 10 апреля. Между тем гарантировать верность своего прогноза Чашей не стал.

По всему миру коронавирусом заражены более миллиона человек. В России зафиксировано 4149 случаев. За сутки выявлен 601 заболевший, из них в Москве – 448, в области – 34.

Многие регионы по примеру столицы ушли в режим самоизоляции. Однако пять из них не стали принимать радикальные меры, в том числе Тверская и Тульская области. Ни одного зараженного там не выявлено.

Указом президента Владимира Путина нерабочие дни из-за коронавируса в России продлятся до начала мая. В стране закрыты заведения общепита, торговые центры, спортивные залы и другие места массового скопления людей.