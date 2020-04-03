Предсказан скорый конец НАТО из-за коронавируса

Несмотря на охватившие мир панику и истерию, эксперт не считает уханьский коронавирус опасным. Чума, оспа и холера гораздо серьезнее, подчеркнул он.
COVID-19 эксперт назвал типичным гриппом, хоть и тяжелым. "Старики от него, как правило, мрут. Дети – редко. Хотя носителями могут быть запросто", – написал политолог в своем телеграм-канале.
Куда большую опасность представляет глобализация мира, уверен он. Когда человечество остановит пандемию и изобретет вакцину, многое в мире может измениться, полагает эксперт.
Сатановский предрек печальную участь НАТО. По его мнению, военный блок может прекратить существование. "А эта хреновина вообще зачем?" – приводит слова политолога портал "Царьград".
Напомним, что количество заболевших коронавирусом в России достигло 4149. За последние сутки зафиксирован 601 новый случай. Это меньше, чем днем ранее. Новые зараженные выявлены в 32 регионах. 34 человека скончались, выздоровел 281.
Больше всего заболевших в Москве. Тем не менее, власти столицы отказались от введения пропусков для передвижения по городу.
По словам мэра Сергея Собянина, москвичи в целом добросовестно соблюдают режим самоизоляции. Соблюдение карантина с помощью современных технологий будет контролироваться только в отношении заболевших коронавирусом и членов их семьи.
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