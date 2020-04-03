Предсказан скорый конец НАТО из-за коронавируса

Количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило миллион человек. Большинство стран закрылись друг от друга. Проблемы возникли даже в рядах Североатлантического альянса: члены организации, до того трубившие о единстве, отказались помогать друг другу в борьбе с COVID-19. Известный политолог Евгений Сатановский спрогнозировал скорое исчезновение военного блока.



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