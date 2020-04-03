Ложное чувство безопасности: объявлено о вреде масок при защите от коронавируса

На сегодняшний день медицинская маска – дефицитный товар. Спекулянты продают их по объективно неадекватным ценам на вторичном рынке, а обыватель готов расстаться с внушительной суммой, лишь бы обезопаситься.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич считает, что ситуация обстоит несколько иначе. Маски предназначены для инфицированных – помогают не распространять болезнь. По данным РИА ФАН, атрибуты защиты полезны и врачам, которые постоянно контактируют с пациентами.
А вот обывателям маски могут даже нанести вред: граждане начинают трогать лицо, что является прямым нарушением мер безопасности при стремительном распространении коронавируса. "Люди могут получить ложное чувство безопасности, надевая маску", – цитирует Язаревича РИА Новости.
Наиболее эффективный вариант – комплексные меры, передает телеканал "360". Скупать маски точно не стоит, в один голос заявляют специалисты.
Напомним, что власти приняли решение продлить ограничительные меры в Москве из-за пандемии коронавируса в России. В столице закрыты торговые точки и запрещены массовые мероприятия.
В некоторых регионах нашей страны обстановка гораздо лучше, поэтому принимать радикальные меры смысла нет. Во втором обращении к народу в связи с коронавирусом президент России Владимир Путин заявил, что для борьбы с пандемией по всей стране будут приниматься точечные меры, соответствующие ситуации в каждом отдельном случае.
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