Ложное чувство безопасности: объявлено о вреде масок при защите от коронавируса

В условиях всеобщей паники из-за пандемии коронавируса народ продолжает охотиться за медицинскими масками. Являются ли они эффективным способом защиты?

На сегодняшний день медицинская маска – дефицитный товар. Спекулянты продают их по объективно неадекватным ценам на вторичном рынке, а обыватель готов расстаться с внушительной суммой, лишь бы обезопаситься.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич считает, что ситуация обстоит несколько иначе. Маски предназначены для инфицированных – помогают не распространять болезнь. По данным РИА ФАН, атрибуты защиты полезны и врачам, которые постоянно контактируют с пациентами.

А вот обывателям маски могут даже нанести вред: граждане начинают трогать лицо, что является прямым нарушением мер безопасности при стремительном распространении коронавируса. "Люди могут получить ложное чувство безопасности, надевая маску", – цитирует Язаревича РИА Новости.

Наиболее эффективный вариант – комплексные меры, передает телеканал "360". Скупать маски точно не стоит, в один голос заявляют специалисты.

Напомним, что власти приняли решение продлить ограничительные меры в Москве из-за пандемии коронавируса в России. В столице закрыты торговые точки и запрещены массовые мероприятия.

В некоторых регионах нашей страны обстановка гораздо лучше, поэтому принимать радикальные меры смысла нет. Во втором обращении к народу в связи с коронавирусом президент России Владимир Путин заявил, что для борьбы с пандемией по всей стране будут приниматься точечные меры, соответствующие ситуации в каждом отдельном случае.

