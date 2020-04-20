Спасающиеся от коронавируса с помощью курения люди подписали себе приговор

"Есть мнение, то курение защищает человека от коронавируса. Это миф. Точно также, как алкоголь не просто не "дезинфицирует организм", а наоборот отправляет злоупотребителя в группу риска, потому что подавляет иммунитет, способность бороться с вирусами, – утверждает главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин. – Это касается и электронных сигарет. Мало кто готов поверить в их безусловный вред, однако в некоторых случаях они вызывают те же последствия, что проникновение в клетки здорового человека коронавирусной инфекции".
Причиной смерти злостных курильщиков, особенно вейпов – фиброз легких. Патология, при которой они становятся похожими на кусок пластмассы, отсюда и название – "пластиковые легкие". Такие легкие не способны расширяться, то есть наполняться необходимым для жизни объемом кислорода. Вскоре от недостатка кислорода начинают страдать и другие органы, в результате больной умирает от полиорганной недостаточности. Аналогичный процесс в некоторых случаях начинается в легких больных, заболевших пневмонией на фоне атаки COVID-19.
"Не стоит искать спасение с сигаретах и алкоголе в это непростое время", – настаивает Вашкин.
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