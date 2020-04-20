Спасающиеся от коронавируса с помощью курения люди подписали себе приговор

Происхождение смертельного вируса Covid-19, как и лечение от него, обрастают легендами и медицинскими "фейками". Не так давно в сети прошла волна публикаций, будто бы курение защищает человека от коронавируса. В сообщениях говорилось, что врачи обратили внимание на значительные поражения легких некурящих людей. Так ли это, разбирались "Дни.ру".

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