В Москве продлили режим самоизоляции

В столице России решили продлить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. В Москве по-прежнему закрыты торговые торчки и запрещены массовые мероприятия. При этом продолжают работу продуктовые магазины и аптеки, полицейские и медики.

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