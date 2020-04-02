В Москве продлили режим самоизоляции

На территории Москвы до 1 мая запрещены массовые мероприятия, закрыты парки, усадьбы и зоны отдыха, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Отмечается, что открытыми будут магазины по продаже товаров первой необходимости, а также зоомагазины, салоны связи и аптеки.
Кроме того, на карантине находятся образовательные учреждения. Недоступны рестораны, кафе, столовые и тому подобное. Купить фастфуд можно только в тех точках, которые работают на вынос. Доставка на дом предусматривается.
За тем, как соблюдают москвичи режим самоизоляции, будут следить с помощью современных технологий. За нарушением карантина последуют серьезные наказания. Власти напоминают, что необходимо соблюдать дистанцию с окружающими в полтора-два метра.
Согласно официальным данным, уже выявлено свыше 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом в России. Из-за COVID-19 скончался 31 человек, 248 – выздоровели.
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