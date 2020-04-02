Путин дал регионам дополнительные полномочия из-за коронавируса

Вечером 2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором рассказал о принимаемых для борьбы с коронавирусом мерах. Кроме выходных, которые продлили до 30 апреля, речь идет о наделении региональных властей дополнительными полномочиями.

Президент России отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах России складывается по-разному. "У нас большая, очень большая страна", – заметил Владимир Путин.

Он напомнил, что до сих пор в государстве остаются субъекты, в которых не зарегистрировано еще ни одного случая заболевания коронавирусом. В других же болезнь уже создала серьезную угрозу для жизней и здоровья людей.

Все это говорит о том, что решения необходимо принимать с оглядкой на каждую конкретную ситуацию. "Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то, при сохранении высокого уровня готовности, сейчас достаточно локальных, точечных решений", – уверен Владимир Путин.

"Эти особенности надо учитывать. В этой связи субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия", – подчеркнул президент России,

Он отметил, что до 5 апреля региональные власти должны будут определить конкретный набор для профилактики и борьбы с коронавирусом, которые будут соответствовать условиям конкретного субъекта. Координировать работу в регионах Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в округах.

При этом решения должны будут приниматься с согласования с санитарно-эпидемиологическими службами. "Главный, безусловный критерий – защищенность, здоровье и безопасность граждан России", – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, обращение Владимира Путина прозвучало вечером 2 апреля. Президент России рассказал гражданам о мерах, которые предпринимаются для борьбы с коронавирусом и для поддержки людей в это непростое время.