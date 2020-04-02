Жидкие перчатки: в России создали уникальное средство против коронавируса

Так называемые "жидкие перчатки" разработали ученые из Нижнего Новгорода. Приспособление сможет защитить руки от бактерий и вирусов. Это специальный гель, в составе которого есть коллоидное серебро. Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на пресс-службу Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.
Пленка, которая образуется при нанесении геля, обеспечивает защиту на протяжении восьми часов или до первого мытья рук.
В пресс-службе университета объяснили, что коллоидное серебро не допускает попадания на руки как грамотрицательных, так и грамположительных бактерий, а также различных вирусов.
Тем временем в России ввели дополнительные меры по борьбе с пандемией коронавируса. 2 апреля президент страны объявил о продлении карантинного режима до 30-го числа. Согласно официальным данным, в государстве выявлены свыше 3,5 тысяч зараженных COVID-19, из них 243 – выздоровели. От коронавируса скончался 31 человек. Во всем мире COVID-19 обнаружили у 962 тысяч жителей планеты.
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