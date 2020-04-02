Путин обратился с просьбой к россиянам

Президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к гражданам страны. Он озвучил свою просьбу к людям.

"Уважаемые граждане России, прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов. Беречь себя и своих близких", – обратился Владимир Путин к россиянам.

Президент России отметил, что в ситуации с распространением коронавируса в России крайне важными, а подчас и вовсе решающими остаются такие черты, как ответственность и взаимоподдержка людей. В столь непростой для всех период помнить об этом крайне важно.

"Даже короткое время этой недели показало, что когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски", – заметил Владимир Путин.

Он выразил уверенность в том, что простые граждане и власти России и в дальнейшем будут действовать столь же согласованно, как и в первую неделю долгих выходных из-за коронавируса. Самое же главное, подчеркнул президент России, действовать следует на опережение.

Напомним, обращение Владимира Путина к россиянам анонсировал 2 апреля Дмитрий Песков. Утром он рассказал, что президент России готовится к выступлению, которое стоит ожидать во второй половине дня.