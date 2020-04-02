"Того гляди вырвет": больная коронавирусом россиянка рассказала о жутких муках

Продюсер рекламы и кино Мария Мухина возвращалась из Европы в Россию, когда почувствовала недомогание. У нее поднялась температура и появилась слабость.
Тест на коронавирус у россиянки оказался положительным. Среди симптомов, помимо температуры, она назвала заложенность носа, кашель, боль в горле и сыпь. "Кашляла я много и сильно – до состояния, что сводит челюсть и того гляди вырвет", – цитирует девушку StarHit.
У Мухиной выявили воспаление легких и прописали антибиотики. Она присоединилась к чату для тех, кто лежит в больнице в Коммунарке. По словам россиянки, ее психологическое состояние оставляет желать лучшего: боевой дух сменяется слезами.
Напомним, что в нашей стране выявили 2777 случаев заболевания, 1880 из них в Москве. Для борьбы с коронавирусом в России власти ввели режим всеобщей самоизоляции. Граждане могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости.
Как писали "Дни.ру", карантин в столице и других регионах введен для того, чтобы люди меньше контактировали друг с другом, а скорость передачи коронавируса в России заметно снизилась или стала равной нулю.
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?