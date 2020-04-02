"Того гляди вырвет": больная коронавирусом россиянка рассказала о жутких муках

Обнародован дневник заболевшей коронавирусом из Коммунарки. Девушка находится в больнице больше недели.

Продолжение: В России за сутки коронавирусом заболели более 700 человек

Продюсер рекламы и кино Мария Мухина возвращалась из Европы в Россию, когда почувствовала недомогание. У нее поднялась температура и появилась слабость.

Тест на коронавирус у россиянки оказался положительным. Среди симптомов, помимо температуры, она назвала заложенность носа, кашель, боль в горле и сыпь. "Кашляла я много и сильно – до состояния, что сводит челюсть и того гляди вырвет", – цитирует девушку StarHit.

У Мухиной выявили воспаление легких и прописали антибиотики. Она присоединилась к чату для тех, кто лежит в больнице в Коммунарке. По словам россиянки, ее психологическое состояние оставляет желать лучшего: боевой дух сменяется слезами.

Напомним, что в нашей стране выявили 2777 случаев заболевания, 1880 из них в Москве. Для борьбы с коронавирусом в России власти ввели режим всеобщей самоизоляции. Граждане могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Как писали "Дни.ру", карантин в столице и других регионах введен для того, чтобы люди меньше контактировали друг с другом, а скорость передачи коронавируса в России заметно снизилась или стала равной нулю.

