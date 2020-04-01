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Кто бы мог подумать: стало известно о новых симптомах коронавируса

Коронавирус в мире. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Считается, что основными симптомами коронавируса являются насморк, температура и сухой кашель. Оказалось, что человечество знало не о всех проявлениях COVID-19. 

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Помимо распространенных симптомов есть те, которые проявляются гораздо реже. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, около 11% зараженных коронавирусом испытывали озноб.

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Были и те, кто жаловался на мышечные боли – таковых оказалось 14% заболевших. Некоторые пациенты отмечали спутанность сознания и чувство беспокойства при заражении COVID-19. 

Утверждение о том, что одним из главных симптомов коронавируса является насморк, ученые опровергли, сообщает портал Business Insider. По мнению исследователей, проблемы с носом указывают на другие заболевания, например, аллергию. А боль в горле и першение могут быть признаками простуды или гриппа. Так что не стоит паниковать, если вы заметили у себя эти симптомы, предупреждают ученые.   

На начало апреля уханьский коронавирус продолжает бодрое шествие по миру. Число зараженных стремительно приближается к 900 тысячам. Очевидно, что в ближайшее время будет достигнута миллионная планка.  

Ежедневно COVID-19 по всему миру заражаются порядка 60 тысяч человек, из них около половины – в США. В Штатах самая сложная ситуация в Нью-Йорке. Госпитали переполнены, аппаратов искусственной вентиляции легких не хватает. Дошло до того, что больницу для помощи заболевшим разметили в Центральном парке города.   

Тем не менее, жизнь в "Большом яблоке" из-за коронавируса COVID-19 не останавливается: люди ходят на работу, действует метро. По всей видимости, власти США прекрасно понимают, что блокировка финансового центра страны приведет к непоправимым последствиям для экономики.

Автор: 1 апреля 2020, 18:44

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