"Накроет цунами": масштабы коронавируса в Нью-Йорке вызвали ужас

Ситуация с коронавирусом в США стала примером того, как богатая высокотехнологичная страна с развитой медициной может буквально провалить миссию по защите своих граждан от эпидемий. Масштабы бедствия в Нью-Йорке, если верить местным специалистам, вызывают откровенный ужас.

По состоянию на 1 апреля 2020 года США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. Американский обыватель с ужасом следит за тем, как в Центральном парке Нью-Йорка разворачивается временный госпиталь, а рядом с постоянными клиниками выстроились рядами рефрижераторы, куда складывают тела погибших от COVID-19.

Однако даже это не отражает истинных масштабов бедствия, следует из слов врача одной из больниц города по имени Далия Ризк. В эфире телеканала MSNBC она рассказала, что инфицирован огромный процент пациентов, и медицинские учреждения просто не справляются с наплывом людей.

Серьезная нагрузка идет на отделения интенсивной терапии – палаты постоянно приходится расширять. Кроме того, средства защиты тают буквально на глазах. Врачи опасаются, что вскоре наступит дефицит масок и перчаток, поэтому пытаются их экономить.

Однако больше всего американского обывателя может напугать тот факт, что вслед за Нью-Йорком такая ситуация с коронавирусом может сложиться в других уголках США. "Вот-вот нас накроет цунами", – цитирует "Царьград" Далию Ризк. Это волна, опасается врач, грозит накрыть всю страну.

Напомним, согласно статистике на 1 апреля 2020 года, в США заразились коронавирусом 189329 человек. Погибли 4072 человека, а излечиться смогли 5592.