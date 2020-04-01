"Накроет цунами": масштабы коронавируса в Нью-Йорке вызвали ужас

По состоянию на 1 апреля 2020 года США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. Американский обыватель с ужасом следит за тем, как в Центральном парке Нью-Йорка разворачивается временный госпиталь, а рядом с постоянными клиниками выстроились рядами рефрижераторы, куда складывают тела погибших от COVID-19.
Однако даже это не отражает истинных масштабов бедствия, следует из слов врача одной из больниц города по имени Далия Ризк. В эфире телеканала MSNBC она рассказала, что инфицирован огромный процент пациентов, и медицинские учреждения просто не справляются с наплывом людей.
Серьезная нагрузка идет на отделения интенсивной терапии – палаты постоянно приходится расширять. Кроме того, средства защиты тают буквально на глазах. Врачи опасаются, что вскоре наступит дефицит масок и перчаток, поэтому пытаются их экономить.
Однако больше всего американского обывателя может напугать тот факт, что вслед за Нью-Йорком такая ситуация с коронавирусом может сложиться в других уголках США. "Вот-вот нас накроет цунами", – цитирует "Царьград" Далию Ризк. Это волна, опасается врач, грозит накрыть всю страну.
Напомним, согласно статистике на 1 апреля 2020 года, в США заразились коронавирусом 189329 человек. Погибли 4072 человека, а излечиться смогли 5592.
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