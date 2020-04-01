Ослабили в десятки раз: найден способ лечения COVID-19

Пока вакцины от коронавируса нет. Ученые по всему миру думают о наиболее эффективном способе лечения смертельной заразы. Специалисты из Гонконга провели любопытный эксперимент, в результате которого удалось снизить нагрузку COVID-19 на организм в десятки раз.
Правда, испытания проводились на хомяках. Выбор в пользу пушистых грызунов обусловлен тем, что структура белка ACE2 в их организме очень похожа на человеческую.
Первую неделю заражение коронавирусом у животных протекало тяжело, отмечались проблемы с легкими и кишечником. Но на второй неделе в организме хомяков появились антитела – грызунам стало лучше.
Сыворотку их крови с антителами ученые ввели здоровым животным и заразили их коронавирусом. Однако у них заражение COVID-19 протекало гораздо легче, нагрузка на организм была снижена в десятки раз.
Из этого гонконгские ученые сделали вывод: переливание сыворотки крови от переболевших коронавирусом поможет в борьбе со смертельной заразой. По данным китайских СМИ, исследователи уже запросили разрешение на проведение испытаний на человеке, сообщает "Царьград".
Количество зараженных коронавирусом в мире приближается к миллиону. Ежедневно в мире фиксируются десятки тысяч новых случаев заболевания. Лидером по числу инфицированных являются США.
В России на 1 апреля зафиксировано 2777 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявлено 1613 зараженных, 11 умерли, 115 выздоровели.
Популярные темы форума
Обращение президента к народу
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Что за мода рожать в глубокой старости?
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
Коронавирус у Льва Лещенко