"Стало тяжело дышать": последние слова умершего из-за коронавируса музыканта

Ярким примером этому стала история 40-летнего британского диджея Дэнни Шарма. Музыкант "сгорел" всего за несколько дней.
Как пишет Mirror, инфекцию у Шарма обнаружили 22 марта. Об этом он сообщил в социальных сетях. Позже диджей написал, что его перевели в реанимацию из-за осложнений. Он отметил, что коронавирус поразил его легкие, из-за чего музыканта хотели ввести в состояние искусственной комы на неделю.
Однако вскоре выяснилось, что пойти на такой шаг не удастся из-за особенностей течения болезни.
"Остается только борьба, и это страшно", – писал Дэнни на своей странице в "Фейсбук".
24 марта музыкант вновь вышел на связь. Мужчина разместил снимок из больничной палаты, на котором запечатлел себя в кислородной маске и поднятым вверх большим пальцем. Он переживал, что не может насладиться солнечным небом, которое может видеть лишь из окна.
"За окном прекрасный вид, жаль, что я не могу получить свою порцию солнца. Мне стало тяжело дышать, но я все еще сражаюсь", – написал Шарма.
Эти слова стали для диджея последними. Вскоре он пополнил список из 27 тысяч умерших от коронавируса людей.
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