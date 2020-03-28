Стало известно о состоянии Баскова после "коронавирусной" вечеринки у Крутого

На дне рождения сестры знаменитого российского композитора Игоря Крутого – Аллы Баратты - присутствовал целый небосклон со звездами отечественного шоу-бизнеса. Позже выяснилось, что среди них были зараженные коронавирусом COVID-2019.

В результате инфекцию подхватил известный эстрадный певец Лев Лещенко. Вскоре он уже лежал в реанимационном отделении больницы для зараженных. Врачам с трудом удалось стабилизировать его состояние.

Позже выяснилось, что на мероприятии присутствовал и "золотой голос России" – оперный певец Николай Басков. Как сообщает Kp.ru, Спустя две недели после юбилея Баратты журналисты поинтересовались у пресс-секретаря исполнителя о его самочувствии. Представитель Баскова – Марина Наумова – заверила, что артист чувствует себя хорошо.

Ранее сам певец заявил, что соблюдает все меры предосторожности: тщательно моет руки и старается избегать мест скопления людей. Он признался, что эпидемия пошла ему на пользу: у артиста освободилось время для встреч и общения с родными и близкими.

Стоит отметить, что помимо Николая Баскова на юбилее были Олег Газманов, Алсу, Владимир Винокур, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум и даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Примечательно, что вскоре после события стало известно о том, что коронавирус обнаружили у одного из сотрудников администрации главы государства.