Названы самые опасные продукты для зубной эмали

В детстве каждый знал, что нельзя есть много сладкого, потому что могут испортиться зубы. Но оказалось, что вредных для зубов и зубной эмали продуктов намного больше.

Какие продукты плохо влияют на зубную эмаль "Дни.ру" рассказал стоматолог Владимир Шипков.

Существуют продукты, которые портят зубную эмаль и вообще негативно сказываются на здоровье зубов. Агрессивными для зубной эмали компонентами являются даже натуральные красители и кислоты. Эмаль очень чувствительна и подвержена воздействию внешних раздражителей, поэтому она может не только покрыться микротрещинами, но и поменять цвет. Поэтому к выбору продуктов нужно подходить со всей ответственностью.

Попкорн

Традиции и ритуалы – именно то, что любит современное общество. Многие не представляют, как можно прийти в кинотеатр без попкорна. Однако мало кто знает, что попкорн негативно влияет на зубы: остатки кукурузы застревают между зубами и могут привести к глубокому поражению десен. В результате такой травмы может начаться воспаление. Поэтому совет для тех, кто не готов отказаться от попкорна: выбирайте максимально натуральное лакомство без лишних подсластителей и карамели. А после сеанса в кинотеатре прополощите рот водой или специальным раствором. Если вы чувствуете, что остатки кукурузы застряли между зубами, то как можно скорее воспользуйтесь зубной нитью. Избегайте попкорна даже с натуральными красителями: помимо вредного воздействия на зубы он может негативно сказаться и на эмали.

Всех цветов радуги

Такие разноцветные сладости как мармеладки, ириски и яркие конфеты прилипают к эмали и способствуют развитию кариеса. Есть у них еще один недостаток: за яркий внешний вид таких сладостей отвечают красители, которые раскрашивают не только язык, но и поверхность зубов. Чрезмерное употребление лакомств, содержащих красящие вещества, может со временем привести к изменению цвета эмали.

кофе или чай

Кофе и чай намного полезнее, чем сладкая газировка. Однако многие даже не догадываются, что после употребления кофе (и чая!) необходимо либо споласкивать рот водой, либо несколько минут пожевать жевательную резинку. Дело в том, что данные напитки содержат в себе не только танины – красящие вещества, которые придают зубам желтизну. В состав кофе и чая входят органические кислоты – именно они способствуют разрушению эмали. Поэтому в следующий раз, когда захотите купить очередной стаканчик кофе – вспомните про защитные меры.

От свеклы до моркови

Многие помнят со школы, что чем ярче овощ, тем больше в нем питательных веществ. Однако, что хорошо для одного, плохо для второго. В фиолетовой свекле очень много красящих пигментов (попробуйте растереть кусочек в руках). Зубная эмаль очень негативно реагирует на такие натуральные красители. Они настолько въедливы, что со временем придают белоснежной улыбке желтоватый оттенок. Поэтому стоматологи не советуют употреблять чрезмерное количество свеклы. То же самое касается и моркови (весьма безобидному овощу на первый взгляд). Поэтому не забывайте полоскать рот водой после приема такой пищи. А еще свеклу и морковь не рекомендуется есть в тот день, когда вам устанавливают пломбу.

Кому специй?

Такие специи как карри и куркума идеально дополняют многие блюда. Однако стоит понимать, что данные специи добавляют желтизну не только в тарелку, но и на ваши зубы. В блюда индийской кухни особенно любят добавлять такие приправы. Зеленый чай с ломтиком лимона – лучшее средство для предотвращения окрашивания зубной эмали после таких приправ. Разнообразные соусы насыщенных цветов также легко могут окрасить эмаль, как и яркие специи. Старайтесь заменять цветные соусы на бесцветные: вкус блюда от этого вряд ли пострадает, а вот зубная эмаль наверняка "скажет вам спасибо".

До свидания, цитрусовые

Конечно, сочные фрукты приносят организму неоспоримую пользу, однако иногда нужно задумываться и об эмали зубов. В апельсинах, грейпфрутах, лаймах содержится лимонная кислота: именно она приводит к разрушению эмали. Не забывайте после употребления цитрусовых (и ананаса) обязательно споласкивать рот водой или специальной пенкой.

Неужели и ягоды?

На зубную эмаль крайне негативно влияют все продукты, содержащие красящие вещества. Начиная от красного вина и заканчивая ежевикой, черникой и вишней. На самом деле эти ягоды влияют на эмаль не лучше, чем всевозможные сладости. Поэтому старайтесь ограничивать в сезон употребление ягод, содержащих красящие элементы.